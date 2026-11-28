jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kasus pengeroyokan yang menewaskan SN (17) siswi SMAN 7 Kota Malang, terus menjadi sorotan. Aksi massa yang menggeruduk rumah keluarga salah satu tersangka pada Jumat (27/11) malam dinilai menjadi alarm serius bagi institusi pendidikan dan penegak hukum.

Mahasiswa Program Doktor Pengembangan Sumber Daya Manusia Universitas Airlangga (Unair), Didik Prasetiyono menilai perkara tersebut tidak lagi sekadar persoalan kekerasan antarpelajar. Kasus itu juga menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan dan penegakan hukum.

Didik menyampaikan dukacita mendalam atas meninggalnya Silva. Dia juga meminta agar penderitaan keluarga korban menjadi perhatian semua pihak.

“Pertama-tama, saya menyampaikan dukacita yang mendalam atas meninggalnya ananda Silva Nur Intania Putri. Sulit membayangkan betapa berat penderitaan orang tua dan keluarganya. Anak yang mereka besarkan dan sekolahkan dengan penuh harapan justru kehilangan masa depannya akibat kekerasan,” ujar Didik saat dihubungi, Sabtu (28/11).

Menurut dia, kemarahan masyarakat tidak cukup dipandang sebagai persoalan ketertiban umum. Meski aksi main hakim sendiri tidak dapat dibenarkan, pemerintah dan institusi terkait perlu mengevaluasi faktor yang menyebabkan kepercayaan publik mulai terkikis.

Didik menilai kepolisian perlu lebih peka dalam menangani perkara yang mendapat perhatian luas masyarakat. Kecepatan penanganan, transparansi, dan komunikasi publik harus menjadi perhatian agar tidak muncul ruang kosong informasi yang memicu spekulasi.

“Kepolisian harus memiliki kepekaan dalam mengidentifikasi perkara yang menjadi atensi publik dan memerlukan perhatian khusus. Bukan berarti penegakan hukum harus mengikuti tekanan massa, tetapi kecepatan penanganan, transparansi, dan komunikasi publik harus lebih diperhatikan. Jangan biarkan kekosongan informasi memicu spekulasi dan kemarahan masyarakat,” tuturnya.

Selain kepolisian, Didik juga menyoroti respons institusi pendidikan dan Dinas Pendidikan Jawa Timur. Menurut dia, sekolah seharusnya hadir memberikan dukungan kepada keluarga korban sekaligus menunjukkan sikap tegas terhadap segala bentuk perundungan dan kekerasan.