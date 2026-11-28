jatim.jpnn.com, BANGKALAN - Tim gabungan mengevakuasi tiga kepala keluarga (KK) yang tinggal di sekitar lokasi semburan api sumur bor di Desa Sendang Dajah, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan Jumat (27/11) malam.

Evakuasi dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan kobaran api membesar dan membahayakan warga. Tim gabungan tersebut terdiri atas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), kepolisian, TNI, serta tim pemadam kebakaran Kabupaten Bangkalan.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Pemkab Bangkalan Arif Rahman Surya Atmaja mengatakan, tiga kepala keluarga yang rumahnya berada di sekitar lokasi harus meninggalkan tempat tinggal mereka untuk sementara waktu.

"Ada tiga kepala rumah tangga yang tinggal di sekitar lokasi semburan yang terpaksa kami evakuasi dan rumahnya kami kosongkan malam ini," kata Arif.

Ketiga keluarga tersebut diketahui tinggal dalam radius sekitar 50 hingga 100 meter dari titik semburan. Petugas juga meminta para pemilik rumah membawa barang-barang berharga saat meninggalkan kediaman masing-masing.

"Evakuasi ini kami lakukan, karena dikhawatirkan api bisa membesar," ujarnya.

Selain mengevakuasi warga, tim gabungan dari Pemkab Bangkalan, Polres Bangkalan, dan Kodim 0829/Bangkalan mendirikan posko pengamanan di sekitar sumur bor yang mengeluarkan semburan gas dan api.

Hingga Jumat sekitar pukul 22.00 WIB, semburan gas dan api dari sumur bor milik Muhammad Saer di Dusun Timur Leke, Desa Sendang Dajah, Kecamatan Labang, masih terlihat membubung tinggi.