jatim.jpnn.com, BANGKALAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan melaporkan semburan api dari sumur bor milik warga di Desa Sendang Dajah, Kecamatan Labang, kepada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Timur.

Laporan tersebut disampaikan setelah upaya pemadaman yang dilakukan pemerintah daerah belum membuahkan hasil. Semburan api dari sumur bor itu hingga kini masih belum bisa dipadamkan.

Bupati Bangkalan Lukman Hakim mengatakan pihaknya telah mendatangi lokasi untuk melihat langsung kondisi semburan api tersebut.

"Kami sudah datang secara langsung ke lokasi, akan tetapi nampaknya memang tidak ada tanda-tanda api bisa dipadamkan," kata Lukman, Jumat (27/11).

Selain melaporkan kejadian itu kepada Dinas ESDM Jatim, Pemkab Bangkalan juga telah menerjunkan tim pemadam kebakaran untuk melakukan upaya pemadaman.

Pemkab turut mengimbau masyarakat agar tidak mendekati lokasi kejadian. Petugas Polres Bangkalan juga diminta memasang garis polisi guna membatasi akses warga ke area sumur bor.

Semburan tersebut bermula dari aktivitas pengeboran sumur milik Muhammad Saer, warga Dusun Timur Leke, Desa Sendang Dajah. Pengeboran dilakukan di halaman belakang rumahnya sejak Sabtu (7/11) hingga Sabtu (21/11).

Sumur itu dibor hingga kedalaman sekitar 130 meter untuk mencari sumber air. Setelah pengeboran selesai, para pekerja melakukan pengurasan karena air yang keluar masih dalam kondisi keruh dan kotor.