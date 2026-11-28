jatim.jpnn.com, JAKARTA - Mitra pengemudi roda dua GoRide kini mendapat pengakuan sebagai Pengusaha Mikro sesuai Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026. Status tersebut membuka peluang bagi mitra driver untuk mengakses sejumlah program pemberdayaan pemerintah, mulai dari Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga pelatihan kewirausahaan.

Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bersama Gojek menyosialisasikan berbagai manfaat tersebut dalam pertemuan dengan mitra driver di Rumah Mitra Kemang Timur, Jakarta Selatan, pada 12 November 2026.

Pertemuan tersebut dihadiri Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM Temmy Satya Permana dan Head of Driver Operations Gojek Bambang Adi Wirawan. Keduanya berdiskusi langsung dengan para mitra mengenai peluang yang dapat dimanfaatkan setelah adanya pengakuan sebagai Pengusaha Mikro.

Temmy menjelaskan klasifikasi mitra driver roda dua sebagai pengusaha mikro didasarkan pada karakteristik kemandirian mereka dalam menjalankan kegiatan usaha.

Menurut dia, mitra menggunakan kendaraan dan telepon seluler milik sendiri, memiliki kebebasan mengatur waktu kerja, serta dapat menggunakan berbagai platform layanan.

“Mitra Driver roda dua merupakan tulang punggung ekosistem ekonomi digital Indonesia. Melalui pengakuan sebagai Pengusaha Mikro, pemerintah ingin memperluas kesempatan bagi Mitra Driver untuk berkembang, tidak hanya sebagai mitra transportasi online, tetapi juga sebagai pelaku usaha yang mandiri. Upaya ini membutuhkan dukungan seluruh ekosistem, termasuk perusahaan aplikasi, agar manfaat pemberdayaan dapat dirasakan secara nyata oleh mitra dan keluarganya,” ujar Temmy dalam keterangan tertulis, Sabtu (28/11).

Dalam diskusi tersebut, sejumlah manfaat status Pengusaha Mikro turut dipaparkan. Di antaranya fasilitas bebas pajak untuk penghasilan hingga Rp500 juta per tahun, akses terhadap program pemerintah seperti KUR dan Kredit Perempuan Prasejahtera (KPPS), serta pelatihan kewirausahaan dari Kementerian UMKM.

Untuk mengakses berbagai manfaat tersebut, mitra driver perlu memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai identitas resmi Pengusaha Mikro. Proses pendaftaran NIB nantinya akan difasilitasi secara kolektif oleh Kementerian UMKM bersama Gojek.