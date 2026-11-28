jatim.jpnn.com, SURABAYA - C

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Sabtu (28/11).

Pagi Gunung Anyar, Rungkut, dan Sukolilo cerah berawan dan berawan. Kawasan lainnya hujan ringan atau gerimis.

Siangnya gerimis berpotensi mengguyur seluruh kawasan.

Sore Gunung Anyar dan Rungkut cerah dan berangin. Wilayah lainnya gerimis.

Malam berawan dan berangin hingga gerimis di seluruh kawasan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 25-34 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 10-15 kilometer per jam.