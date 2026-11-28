jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Sabtu (28/11).

Pagi hujan ringan atau gerimis mengguyur Bangkalan, Banyuwangi, Bondowoso, Jember, Kediri, Kota Batu, Kota Probolinggo, Kota Surabaya, Lumajang, Mojokerto.

Gerimis juga mengguyur Pacitan, Pamekasan, Pasuruan, Probolinggo, Sampang, dan Sumenep. Wilayah lainnya cerah hingga berawan dan berangin.

Siang Bangkalan, Bondowoso, Gresik, Jember, Kota Batu, Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Lamongan, Malang, Mojokerto, Pasuruan, Probolinggo, Situbondo, dan Sumenep cerah hingga berawan dan berangin. Kawasan lainnya gerimis.

Sore cuaca di seluruh kawasan cerah hingga berangin dan gerimis.

Malam gerimis mengguyur Bangkalan, Banyuwangi, Blitar, Bojonegoro, Jombang, Kota Batu, Kota Surabaya, Lamongan, Magetan, Malang, Pacitan, Pamekasan, Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo, Sumenep, dan Tulungagung. Wilayah lainnya cerah hingga berawan dan berangin.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 18-34 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 4-18 kilometer per jam.