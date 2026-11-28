jatim.jpnn.com, SURABAYA - Keluarga korban sempat terkendala saat memulangkan jenazah Suparman (75), marbut tewas dibakar teras Masjid Al Istiqomah, Jalan Ngagel Tama Tengah IV, Kecamatan Gubeng, Surabaya.

Kuasa hukum keluarga korban Renald Christopher membenarkan terkait kabar pihak keluarga yang mengalami kendala karena proses pembayaran yang dinilai terlalu tinggi.

“Sementara angka pastinya saya belum tahu, cuman emang kemarin terkendala pembayaran rumah sakit yang angkanya fantastis,” kata Renald ketika dikonfirmasi, Jumat (27/11).

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Korban dikabarkan meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif karena mengalami luka bakar 80 persen di ICU RSUD Dr. Soetomo, Surabaya, Kamis (26/11) sekitar 18.15 WIB.

“Jenazah boleh turun sekitar pukul 01.00 WIB, menunggu tim inafis pukul 02.00 WIB, disucikan sekalian sampai dikafani, dan dibawa berangkat ke Trenggalek 03.30 WIB,” jelasnya.

Proses tersebut dilakukan setelah pihak keluarga diberi keringanan oleh pihak rumah sakit. Agar proses pelunasan pembayaran bisa dilakukan dengan tenggat waktu tertentu.

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Renald mengungkapkan keluarga korban selama ini tidak menyebarkan permintaan bantuan untuk melunasi biaya. Dia meminta agar pihak yang mengumpulkan donasi untuk lapor terlebih dulu.

“kami tidak membuka donasi, jadi mohon sekiranya jika ada yang mengatasnamakan pihak harap konfirmasi dulu ke kami sebagai kuasa hukum maupun keluarganya,” pungkasnya.