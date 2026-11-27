jatim.jpnn.com, TULUNGAGUNG - Bencana tanah longsor menerjang lima titik di wilayah Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Peristiwa tersebut dipicu hujan deras yang mengguyur kawasan lereng Gunung Wilis sejak Kamis (26/11) sore.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tulungagung kini melakukan penanganan sekaligus pendataan dampak bencana yang melanda Desa Kradinan dan Desa Penjor tersebut.

Kepala Pelaksana BPBD Tulungagung Achmad Mugiyono mengatakan, hujan deras mulai mengguyur wilayah Pagerwojo sekitar pukul 17.00 WIB. Kondisi tersebut memicu longsor di sejumlah lokasi.

"Hujan deras yang mengguyur wilayah Kecamatan Pagerwojo terjadi sejak kemarin pukul 17.00 WIB dan mengakibatkan bencana tanah longsor di beberapa titik," kata Mugiyono, Jumat (27/11).

Berdasarkan pendataan sementara, dua rumah warga di Desa Kradinan mengalami kerusakan pada bagian tembok setelah tertimpa material longsor. Kedua rumah tersebut diketahui milik Rohmadi dan Supriyono.

Longsor juga menutup dua titik akses jalan warga di Dusun Ngembal, Desa Kradinan. Pembersihan material longsor diperlukan untuk memulihkan akses masyarakat di kawasan tersebut.

Sementara itu, di Desa Penjor, longsor berdampak pada talud SDN 1 Penjor sepanjang sekitar 20 meter. Material talud yang longsor dilaporkan menimpa rumah warga.

BPBD Tulungagung masih melakukan asesmen untuk memastikan keseluruhan dampak bencana, termasuk kebutuhan penanganan di setiap lokasi terdampak. Sebagai langkah awal, petugas telah menyalurkan bantuan logistik berupa kebutuhan pokok kepada warga yang terdampak longsor.