jatim.jpnn.com, SURABAYA - Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) menjalin kerja sama dengan Universitas Surabaya (Ubaya) untuk menyelenggarakan Pendidikan Profesi Advokat (PPA). Kesepakatan tersebut akan dituangkan melalui penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) pada 4 Desember 2026 di Four Seasons Hotel, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan.

Penandatanganan MoU itu dijadwalkan berlangsung bersamaan dengan pelantikan 150 pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) AAI di Jakarta.

Ketua Umum AAI Prof Dr KPHA Tjandra Sridjaja Pradjonggo, S.H., M.H., mengatakan kerja sama dengan Ubaya menjadi bagian dari upaya menghadirkan pendidikan profesi advokat dengan pendekatan berbeda.

“Pendidikan profesi ini akan dilakukan berbeda dengan organisasi lain. Mencetak advokat yang lebih tangguh berintegritas dan bermartabat,” kata Tjandra.

Dia menjelaskan, perbedaan tersebut tidak hanya terletak pada kurikulum pembinaan dan praktik, tetapi juga biaya pendidikan. AAI berupaya menetapkan biaya yang lebih ringan dibandingkan organisasi advokat lainnya agar dapat dijangkau calon advokat.

“Biaya pendidikan juga sengaja dibuat lebih ringan daripada organisasi Advokat yang lain,” ujarnya.

Selain dengan Ubaya, AAI juga menjalin kerja sama melalui MoU dengan Yayasan Universitas Tarumanagara. Kerja sama tersebut diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan profesi advokat yang militan serta berintegritas.

Tjandra menyebut langkah tersebut sejalan dengan semangat perbaikan penegakan hukum yang digaungkan Presiden Prabowo Subianto.