jatim.jpnn.com, SURABAYA - Silampukau menggelar pertunjukkan bertajuk Komedie Oemoem: Djalan Toenjoengan, salah satu sudut Jalan Tunjungan, Surabaya, Jumat (27/11).

Kerumunan orang terlihat telah memenuhi trotoar yang mengarah ke Jalan Tanjung Anom, sejak pukul 18.00 WIB. Mereka berdiri sembari menunggu Silampukau bersiap di depannya.

Petikan gitar Kharis Junandharu dan Eki Tresnowening diiringi alat musik piano serta kontrabas, beradu dengan suara mesin kendaraan yang melintas di Jalan Tunjungan.

Silampukau membuka penampilannya dengan menyanyikan lagu Malam Jatuh di Surabaya. Puluhan penonton pun saling bersahutan mengikuti alunan musik yang dimainkan.

Selanjutnya, duo asal Surabaya itu memainkan beberapa karya di album barunya Stambul Arkipelagia, seperti yang berjudul Lagu Umum sampai Ad Nauseam.

Kemudian, Silampukau menutup penampilannya dengan lagu di album Dosa, Kota, dan Kenangan, yakni Doa 1. Lalu, mereka menyapa penonton sembari mengemasi alat.

“Kami mencoba untuk teaser sebelum showcase, kami akan showcase di pertengahan Desember 2026 nanti,” kata Kharis Junandharu setelah penampilannya di trotoar.

Selain itu, sejumlah orang menyebarkan poster berwarna, kuning, merah muda, dan putih dengan gambar lima pemain musik, serta bertuliskan ‘Sampai Kapan Harus Maklum’.