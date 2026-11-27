jatim.jpnn.com, GRESIK - DPRD Kabupaten Gresik menetapkan 20 judul Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) ke dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027. Penetapan tersebut disahkan melalui rapat paripurna di Gedung DPRD Gresik, Kamis (26/11).

Ketua DPRD Gresik M Syahrul Munir mengatakan pengesahan Propemperda 2027 merupakan tindak lanjut dari pembahasan intensif yang dilakukan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) bersama Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik.

Penyusunan agenda legislasi tersebut juga mengacu pada Peraturan DPRD Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib DPRD Pasal 5 ayat (2), serta hasil keputusan rapat Badan Musyawarah DPRD.

Juru Bicara Bapemperda DPRD Gresik Asroin Widyana menjelaskan Propemperda merupakan instrumen perencanaan pembentukan produk hukum daerah agar berjalan secara terencana, terpadu, dan sistematis.

Menurut dia, penyusunan Propemperda juga menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi legislasi DPRD sebagaimana diatur dalam Pasal 150 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah mengalami beberapa kali perubahan.

Untuk mematangkan rancangan agenda legislasi tersebut, Bapemperda DPRD Gresik telah melakukan asistensi dengan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur. Konsultasi juga dilakukan dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur.

"Asistensi dan konsultasi tersebut dilakukan untuk memperoleh masukan, arahan, serta telaah dari aspek kesesuaian materi dan landasan hukum. Hal ini guna memastikan judul-judul Ranperda yang diusulkan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi," ungkap Asroin.

Berdasarkan laporan Bapemperda, 20 Ranperda yang masuk dalam Propemperda 2027 terdiri atas 10 usulan pemerintah daerah dan 10 usulan DPRD.