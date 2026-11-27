jatim.jpnn.com, MALANG - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bakal memberangkatkan ibu siswi SMA tewas dikeroyok sejumlah pemuda ke Tanah Suci, untuk mewujudkan keinginan korban.

Hal tersebut diungkapkan Khofifah ketika mengunjungi rumah duka untuk menyampaikan bela sungkawa, Balearjosari, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Jumat (27/11).

“Sebetulnya secara akademik achievement-nya sangat bagus. Pasti semua berduka anak terbaik mengalami musibah seperti ini,” kata Khofifah setelah berdoa di makam korban.

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Khofifah mengatakan telah mendengar kisah korban semasa hidup dari orang tuanya. Siswi di sebut sempat bercerita ingin memberangkatkan ibunya menunaikan ibadah haji.

“Maka tadi saya menyampaikan bahwa insya Allah saya akan melaksanakan niat baik dari almarhumah, untuk bisa mengantarkan ibunya menjalankan ibadah umroh,” jelasnya.

Dia mengaku sudah menyampaikan niatannya tersebut kepada ibu korban. Namun Khofifah masih belum menyebut secara detail tanggal keberangkatan ke Tanah Sucinya.

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“Mudah-mudahan dalam waktu dekat, kalau ada kesempatan ibunya tadi saya sudah menyampaikan sehingga niat baik dari almarhumah bisa tersampaikan,” ucapnya.

Di sisi lain, Khofifah berharap proses hukum perkara dugaan perundungan dengan pengeroyokan tersebut terus berlanjut. Agar tidak ada lagi korban yang sampai kehilangan nyawa.