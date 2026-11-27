jatim.jpnn.com, JAKARTA - Pengusaha asal Jawa Timur Mega Mahendra resmi terpilih sebagai Ketua Umum Perkumpulan Perusahaan Perlengkapan Jalan Indonesia (P3JI) periode 2026–2031.

Mega terpilih melalui mekanisme musyawarah mufakat dalam Musyawarah Nasional (Munas) II P3JI yang berlangsung di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (26/11). Forum tersebut diikuti perwakilan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) P3JI dari berbagai provinsi di Indonesia.

Terpilihnya Mega menjadi awal kepemimpinan baru organisasi yang menaungi perusahaan-perusahaan di sektor perlengkapan jalan tersebut. Dia diharapkan mampu memperkuat konsolidasi internal sekaligus meningkatkan kontribusi industri terhadap pembangunan infrastruktur dan keselamatan transportasi nasional.

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Mega bukan sosok baru di industri perlengkapan jalan. Dia telah menekuni bidang tersebut sejak 2005, dengan pengalaman di sektor lampu penerangan jalan, rambu-rambu lalu lintas, hingga berbagai perlengkapan keselamatan jalan lainnya.

Salah satu perjalanan bisnisnya diwujudkan melalui Daiva Group yang berbasis di Surabaya, Jawa Timur. Pengalaman selama lebih dari dua dekade membuatnya memahami berbagai tantangan industri, mulai dari produksi, kebutuhan pasar, perubahan regulasi, hingga pentingnya menjaga mutu produk dan kepercayaan mitra usaha.

Dalam kepemimpinannya selama lima tahun ke depan, Mega membawa visi meningkatkan peran P3JI sebagai mitra strategis utama pemerintah. Fokusnya mencakup perbaikan kualitas produk serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) industri perlengkapan jalan di Indonesia.

Untuk mewujudkan visi tersebut, terdapat lima misi yang menjadi landasan kepengurusannya. Pertama, memperkuat peran P3JI sebagai mitra strategis Kementerian Perhubungan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan.

Kedua, meningkatkan mutu produk serta kompetensi SDM di sektor perlengkapan jalan. Ketiga, memperkuat peran P3JI di daerah sebagai penghubung kebijakan pemerintah pusat dan daerah.