jatim.jpnn.com, MALANG - Polisi menyebut salah satu terduga pelaku pengeroyokan siswi SMA di Malang SN (17) sempat melarikan diri ke Kota Salatiga, Jawa Tengah. Namun, dia sudah dibawa kembali untuk diperiksa.

Kapolresta Malang Kota Kombes Danang Setiyo Pambudi mengatakan proses penjemputan terduga pelaku dugaan penganiayaan tersebut, turut melibatkan pihak orang tua.

"Ada yang sudah kami jemput bersama orang tua ke Salatiga dan saat ini sudah ada di Polresta dilakukan pemeriksaan secara intensif," kata Danang kepada wartawan, Jumat (27/11).

Danang menyebut total ada delapan orang anak yang masih menjalani pemeriksaan intensif terkait perkara ini. Mereka berinisial SN, yakni SP (16), IDH (17), WRL (16), dan CAN.

"Saat ini ada delapan saksi yang dilakukan pemeriksaan intensif, dan termasuk juga yang diduga melakukan peristiwa kemarin dilakukan pemeriksaan," ujarnya.

Saat ini, Danang masih menunggu pelaksanaan gelar perkara untuk menguji kesesuaian alat bukti dengan keterangan saksi. Lalu, pihaknya baru bisa menetapkan status tersangka.

“Hasil dari pemeriksaan saksi-saksi, kemudian alat, barang bukti yang kami temukan persesuaiannya seperti apa, nanti kita sampaikan setelah dilakukan gelar perkara," jelasnya.

Di sisi lain, Polresta Malang Kota masih belum menemukan indikasi keterlibatan antargeng pelajar. Dengan demikian, penyidik masih mendalami motif di balik kekerasan itu.