jatim.jpnn.com, MALANG - Keluarga siswi SMA Negeri Malang yang diduga tewas dikeroyok sejumlah remaja, meminta keadilan. Dia juga berharap tidak ada lagi kasus perundungan atau bullying ke depannya.

Hal itu diungkapkan ibu korban Mistiani saat menerima kunjungan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, di rumah duka Balearjosari, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Jumat (27/11).

“Saya sangat memohon untuk bantuan keadilan bagi anak saya,” kata Mistiani kepada wartawan, ketika masih bersama Khofifah.

Di sisi lain, Mistiani menyampaikan terima kasih kepada sejumlah pihak yang menangani dugaan pengeroyokan itu. Dia mengingatkan kepada para orang tua untuk memperhatikan anaknya.

“Dengan adanya kejadian ini mungkin menjadikan pelajaran untuk para orang tua untuk bisa mendampingi anak-anaknya dari segi manapun,” ujarnya.

Dia mengaku berusaha mengikhlaskan atas kepergian anaknya setelah peristiwa, Minggu (25/11). Dia berharap tidak ada korban lain yang meninggal karena pengeroyokan.

Mistiani juga ingin para pemuda menghilangkan budaya perundungan kepada siapa pun. Dia ingin peristiwa yang dialami anaknya menjadi pelajaran untuk semuanya.

“Biarlah saya mengikhlaskan untuk anak saya menjadikan korban yang terakhir, agar tidak ada lagi korban selanjutnya yang akan mematikan untuk generasi muda ke depan,” ucapnya.