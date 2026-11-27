jatim.jpnn.com, SURABAYA - Haraku Ramen, brand ramen halal di bawah naungan ISMAYA Group, berkolaborasi dengan Swallow menghadirkan koleksi sandal eksklusif bertajuk Nyaman di Kaki, Hangat di Hati.

Dalam kolaborasi ini, kedua brand menggandeng ilustrator lokal asal Surabaya Cahya Annisa atau yang dikenal dengan nama Cinggggggg. Koleksi tersebut menghadirkan dua desain sandal penuh warna yang terinspirasi dari keseharian Generasi Perintis, yakni anak muda yang terus bergerak, bekerja keras, dan mengejar impian.

Assistant Brand Marketing Manager Haraku Ramen Angellita Buulolo mengatakan kolaborasi tersebut berawal dari kesamaan karakter Haraku Ramen dan Swallow yang sama-sama dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat.

Haraku Ramen menghadirkan kehangatan melalui semangkuk ramen, sedangkan Swallow menawarkan kenyamanan dalam setiap langkah.

“Bagi kami, Generasi Perintis adalah mereka yang setiap hari berusaha membangun masa depannya, baik melalui pekerjaan, pendidikan, maupun berbagai hal yang sedang mereka perjuangkan. Kami ingin Haraku Ramen menjadi bagian dari perjalanan tersebut,” ujar Angellita, Jumat (27/11).

Menariknya, Haraku Ramen tidak langsung menunjuk ilustrator untuk menggarap desain koleksi tersebut. Mereka terlebih dahulu membuka sayembara melalui platform Threads untuk mencari ilustrator dengan karakter visual yang sesuai dengan identitas brand.

Angellita menyebut lebih dari 50 ilustrator mengirimkan portofolio untuk mengikuti proses seleksi. Berbagai karya yang masuk kemudian dipertimbangkan sebelum akhirnya Haraku Ramen memilih Cinggggggg.

“Kami melihat desainnya representatif banget, colorful, ekspresif, unik, dan energinya sesuai dengan semangat Generasi Perintis,” jelasnya.