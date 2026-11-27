jatim.jpnn.com, MALANG - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengunjungi rumah siswi korban dugaan pengeroyokan di Balearjosari, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Jumat (27/11).

Khofifah mengungkapkan bela sungkawa kepada keluarga SN (17) ketika melakukan takziah ke rumah duka. Dia juga berdoa agar korban diberikan tempat terbaik di sisi tuhan.

“Kami semua berduka, innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Doa untuk ananda mudah-mudahan sudah bahagia di sisi Allah, mendapatkan tempat yang mulia,” kata Khofifah di rumah duka.

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Dia turut menyampaikan doa agar pihak keluarga diberi kesehatan, kekuatan, dan keikhlasan, setelah ditinggalkan korban untuk selamanya setelah insiden, Rabu (25/11) malam.

Khofifah berharap perkara dugaan perundungan berujung kematian korban diusut hingga tuntas. Dia berharap semua pihak bekerja sama dalam menangani kasus itu.

“Bullying, kekerasan terhadap anak itu harus mendapatkan pelayanan yang maksimal oleh semua pihak, Kalau di sekolah ya oleh sekolah, di luar sekolah oleh lingkungan,” ujarnya.

Sementara itu, ibu korban Mistina mengucap terima kasih atas kunjungan tersebut. Dia meminta agar proses hukum perkara tewasnya SIP bisa terus berlanjut secara adil.

“Saya mengucapkan banyak terima kasih untuk semua kalangan, anggota juga jajaran, dari segi manapun. Saya sangat memohon untuk bantuan keadilan untuk anak saya,” ujar Mistina.