jatim.jpnn.com, SURABAYA - PT Super Dry Marine meresmikan fasilitas pabrik baru di SAFE ‘n’ LOCK Industrial Park, Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis (26/11). Perusahaan menggelontorkan investasi Rp48,9 miliar untuk pembangunan fisik lahan dan bangunan pabrik seluas 8.000 meter persegi tersebut.

Nilai investasi itu diperkirakan masih akan bertambah seiring pengadaan fasilitas produksi, termasuk mesin berteknologi tinggi yang akan melengkapi operasional pabrik.

Peresmian fasilitas baru tersebut menjadi bagian dari ekspansi bisnis Super Dry Marine untuk meningkatkan kapasitas produksi sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat sekitar.

Acara peresmian dihadiri Bupati Sidoarjo H. Subandi, General Manager PT Super Dry Marine Zakaria Alwi, Founder PT Super Dry Marine John Lundin, Komisaris Utama PT Makmur Berkah Amanda Tbk Johan Tedja Surya, serta Direktur Utama PT Makmur Berkah Amanda Tbk Adi Tedja Surya.

General Manager PT Super Dry Marine Zakaria Alwi mengatakan, perusahaan berupaya melibatkan masyarakat lokal dalam pengembangan fasilitas produksi tersebut. Saat ini, lebih dari 65 persen tenaga kerja di pabrik berasal dari Sidoarjo.

Komposisi pekerja lokal itu ditargetkan terus meningkat seiring bertambahnya aktivitas operasional perusahaan.

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"Melalui langkah ekspansi ini, kami berharap dapat membuka lebih banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal. Selain itu, kami juga sangat terbuka untuk menjalin kolaborasi dan kerja sama yang saling menguntungkan dengan berbagai pelaku industri lainnya yang berada di Sidoarjo," ujar Zakaria.

Founder PT Super Dry Marine John Lundin juga menyampaikan apresiasi kepada pengelola SAFE ‘n’ LOCK yang telah mendukung proses pembangunan pabrik.