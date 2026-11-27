jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kebakaran melanda sebuah kontainer di area PT Prima Segara Unggul TPP, Jalan Kalianak Nomor 55, Kelurahan Kalianak, Kecamatan Asemrowo, Surabaya, Jumat (27/11) pagi.

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Surabaya menerima laporan kejadian tersebut pada pukul 06.54 WIB. Petugas langsung diberangkatkan satu menit kemudian dan tiba di lokasi sekitar pukul 06.58 WIB.

Kabid Pemadaman DPKP Surabaya M Rokhim mengatakan petugas dari Rayon 5 Margomulyo langsung melakukan pemadaman setibanya di lokasi.

“Api pokok berhasil dipadamkan pada pukul 07.23 WIB. Selanjutnya, petugas melakukan pembasahan hingga selesai dan kondisi dinyatakan kondusif pada pukul 08.21 WIB,” kata Rokhim berdasarkan laporan kejadian.

Dalam penanganan kebakaran tersebut, DPKP Surabaya mengerahkan empat unit mobil pemadam kebakaran, terdiri dari tiga unit tempur Rayon 5 Margomulyo dan satu unit tempur Rayon 1 Pasar Turi. Petugas juga mengerahkan empat unit dari tim rescue.

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal di lokasi, kontainer yang terbakar berukuran 40 feet. Satu kontainer yang sudah terbuka diketahui berisi sampah kayu, kertas karton, dan ban bekas. Sementara satu kontainer lainnya masih terkunci dan setelah diperiksa, kondisi beserta isinya dinyatakan aman.

Baca Juga: Pabrik Kabel Bawah Laut di Jalan Raya Mastrip Surabaya Terbakar

Menurut keterangan salah seorang anggota keamanan depo, kejadian bermula ketika kontainer tiba-tiba mengeluarkan asap. Kontainer yang berada di bagian atas kemudian diturunkan menggunakan forklift.

Luas bagian kontainer yang terbakar diperkirakan mencapai 40 feet. Jarak peti kemas dengan gedung di sebelahnya sekitar dua meter.