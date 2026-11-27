jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menaati keputusan Upah Minimum Kabupaten/kota (UMK) 2027 yang telah ditetapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur.

Berdasarkan surat Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/778/013/2026, UMK para buruh di Surabaya tercatat senilai Rp5.659.011,72.

Surat tersebut ditandatangani oleh Plt. Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, tertanggal 25 November 2025 dan akan berlaku pada 1 Januari 2027 mendatang.

Menanggapi itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Surabaya Agus Hebi Djuniantoro menyebut pihaknya mematuhi UMK yang telah ditetapkan Pemprov Jawa Timur.

“Begitu Gubernur Jawa Timur menetapkan hasilnya, Pemkot Surabaya tentu mematuhi dan mengikuti keputusan tersebut,” kata Hebi dalam keterangan persnya, Jumat (27/11).

Hebi turut meluruskan kabar yang menyebut Pemkot Surabaya hanya memberikan satu angka usulan kenaikan UMK, yakni sebesar Rp6 juta berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

“Faktanya Pemkot Surabaya melalui wali kota telah mengirimkan satu surat usulan resmi sebelum tanggal 21 (November) yang memuat dua angka rekomendasi, bukan satu angka saja,” ujarnya.

Dia menyebut angka pertama dari pihak serikat pekerja yang mengacu pada perhitungan KHL, yakni Rp6,035 juta atau sekitar Rp6,35 juta dalam pembahasan awal.