jatim.jpnn.com, SURABAYA - Jajaran pimpinan DPRD bersama perwakilan Komisi II DPRD Kabupaten Gresik melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap penyelenggaraan layanan perizinan serta perkembangan investasi di wilayah setempat.

Pengawasan tersebut menghasilkan sejumlah rekomendasi dan catatan yang dibahas dalam forum evaluasi. Beberapa aspek menjadi perhatian dewan untuk menjaga iklim investasi sekaligus mendukung keberlanjutan kegiatan usaha di Kabupaten Gresik.

Ketua DPRD Kabupaten Gresik Syahrul Munir menilai dinamika penanaman modal di daerahnya masih menunjukkan perkembangan yang menarik bagi investor.

Menurut dia, capaian tersebut menegaskan posisi Gresik sebagai salah satu daerah tujuan investasi di Jawa Timur.

"Capaian tersebut menegaskan posisi Gresik sebagai salah satu destinasi utama investasi di Jawa Timur," ujar Syahrul.

Meski demikian, pimpinan DPRD dan Komisi II menilai sejumlah aspek masih perlu mendapat perhatian. Salah satu yang disoroti adalah ketersediaan lahan dan infrastruktur penunjang bagi kegiatan usaha.

Selain itu, dewan juga menekankan pentingnya kepastian hukum melalui regulasi perizinan yang jelas dan tegas. Penyederhanaan proses pelayanan perizinan bagi pelaku usaha turut menjadi bagian dari rekomendasi evaluasi.

Pembenahan berbagai aspek tersebut diharapkan dapat mendukung kemudahan berusaha sekaligus menjaga keberlanjutan iklim investasi di Kabupaten Gresik. (mcr12/jpnn)