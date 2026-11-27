jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Jumat (27/11) untuk kota maupun kabupatennya.

Pagi cerah berawan dan berawan di seluruh kawasan.

Siang dan sore gerimis mengguyur Kedungkandang, Klojen, dan Sukun. Kawasan lainnya cerah dan cerah berawan.

Malamnya cerah berawan hingga berawan dan berangin di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Pagi cerah berawan hingga gerimis di seluruh kawasan.

Siang dan sore Bantur, Donomulyo, Gedangan, Karangploso, Lawang, Singosari, Sumbermanjing Wetan, dan Tirtoyudo. Kawasan lainnya gerimis.

Malam cerah berawan hingga berawan dan berangin di seluruh kawasan.