jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Jumat (27/11).

Pagi cuaca di seluruh kawasan cerah berawan dan berawan.

Siang hujan ringan atau gerimis mengguyur seluruh kawasan.

Sore gerimis masih mengguyur seluruh kawasan. Beberapa jam kemudian cerah dan cerah berawan.

Malam Benowo, Gunung Anyar, Pakal, Rungkut, dan Sukolilo. Kawasan lainnya cerah berawan dan berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 26-34 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 26-31 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca di Surabaya hari ini, selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)