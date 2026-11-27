jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Jumat (27/11).

Pagi hujan ringan atau gerimis mengguyur Bondowoso, Jember, dan Sampang. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Siang gerimis mengguyur Bangkalan, Banyuwangi, Blitar, Bojonegoro, Jember, Jombang, Kediri, Kota Batu, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Probolinggo.

Gerimis jugs mengguyur Kota Surabaya, Lamongan, Lumajang, Madiun, Magetan, Malang, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Ponorogo, Probolinggo, Sampang, Trenggalek, Tuban, dan Tulungagung. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Sore Bondowoso, Kota Pasuruan, Mojokerto, Pasuruan, Sidoarjo, Situbondo, dan Sumenep cerah hingga berawan. Wilayah lainnya gerimis.

Malam gerimis mengguyur Bojonegoro, Gresik, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Kota Surabaya, Ngawi, Pacitan, dan Ponorogo. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 18-35 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 9-35 kilometer per jam.