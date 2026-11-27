jatim.jpnn.com, SURABAYA - Universitas Ciputra (UC) mengeluarkan inovasi dalam mengolah limbah seprai serta sarung bantal menjadi produk mode bersama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan penyandang disabilitas.

Ketua Peneliti Prof Astrid mengatakan inovasi itu bermula saat mengetahui seprai dan sarung bantal bekas pakai di hotel hanya laku dijual Rp15 ribu satu kilogramnya.

“Kami ingin mengupayakan agar ada model ekonomi sirkular. Memberikan nilai tambah produk di kehidupan kedua, tidak sekali saja,” kata Astrid di Hotel Ciputra World Surabaya, Kamis (26/11).

Akhirnya, kampus menggandeng masyarakat disabilitas untuk mendapatkan pelatihan menjahit, terutama membuat bentuk menarik dari limbah kain seprai dan sarung banyak.

“Mereka kami implementasi menjahit sehingga bisa membuat bentuk yang modelnya itu kekinian. Tekni-teknik dari tim dosen desain dan bisnis di Universitas Ciputra,” ujarnya.

Lalu, Wakil Rektor bidang Entrepreneurship, Academic, and Research UC Surabaya itu juga berkolaborasi dengan UMKM untuk melakukan proses pewarnaan dalam produk yang dibuat.

“Produknya bentuknya lifestyle agar lebih mudah dipergunakan secara langsung. Mulai dari tas, barang interior, tas yang besar dan kecil, runner, cushion cover, pigura,” jelasnya.

Astrid menyebut pihaknya belum memasarkan produk inovasi tersebut ke masyarakat luas. Sebab, mereka masih fokus untuk memamerkan di kalangan kampus.