jatim.jpnn.com, SURABAYA - Searah melalui anak usahanya, Searah Ketapang II Ltd menggelar sosialisasi rencana pembangunan infrastruktur pendukung proyek Lapangan Bukit Panjang di Wilayah Kerja Ketapang, Kamis (26/11).

Forum yang digelar bersama sejumlah stakeholder terkait itu bertujuan untuk mengomunikasikan agenda pengembangan, sekaligus memperkuat koordinasi dan pemahaman.

Langkah strategis ini ditempuh guna mendukung peningkatan produksi serta pasokan gas di Jawa Timur. Tahapan pengerjaan di lokasi tersebut telah berjalan signifikan.

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Setelah mendapat persetujuan Keputusan Investasi Akhir pada April 2026, Searah melakukan pemotongan baja pertama sebagai penanda dimulainya fabrikasi fasilitas produksi, di Juni 2026.

Instalasi baru itu akan terintegrasi dengan sarana di Lapangan Bukit Tua. Area tersebut tercatat beroperasi sejak 2015 dan menopang kebutuhan energi selama lebih dari satu dekade di Jawa Timur.

Lapangan Bukit Panjang sendiri ditargetkan bakal mulai berproduksi dengan puncak kapasitas gas mencapai 50 juta kaki kubik standar per hari (MMSCFD), 2028 mendatang.

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Pengembangan tersebut juga mencakup pembangunan dua fasilitas pengolahan Liquefied Petroleum Gas (LPG), dengan tujuan meningkatkan kapasitas produksinya.

Pimpinan Stakeholder Relations Searah Ketapang II Ltd Fery Sarjana mengatakan pengembangan ini merupakan langkah dalam menjaga keandalan pasokan energi regional.