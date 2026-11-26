Marbut Dibakar Saat Tidur di Teras Masjid Surabaya Meninggal Dunia
jatim.jpnn.com, SURABAYA - Suparman (75) marbut yang dibakar Supardi (65) saat tidur di teras Masjid Al Istiqomah, Jalan Ngagel Tama Tengah IV, Kecamatan Gubeng, Surabaya, meninggal setelah dirawat.
Kuasa hukum keluarga korban Renald Christopher mengatakan Suparman meninggal setelah menjalani perawatan selama lima hari, di RSUD Dr. Soetomo, Surabaya.
“Benar, almarhum menghembuskan nafas terakhirnya 18.15 WIB, di ICU RSUD Dr Soetomo,” kata Renald ketika dikonfirmasi, Kamis (26/11).
Renald menyebut korban penyebab meninggal dunia karena luka bakar mulai dari kepala hingga kaki. Akibat dibakar menggunakan Pertalite oleh Supardi, Minggu (22/11) dini hari.
“Beliau mengalami 80 persen luka bakar artinya penyebabnya karena itu. Korban juga sudah sepuh, mengalami kesakitan yang luar biasa mungkin Allah punya takdir lain,” jelasnya.
Selanjutnya, Renald masih berkomunikasi dengan keluarga korban terkait proses pemakaman. Namun, dia memastikan jenazah Suparman dikebumikan di Trenggalek.
“Ini kami masih berkoordinasi sama keluarga. Artinya permintaan dari pihak keluarga disucikan di rumah sakit langsung segera dibawa ke Trenggalek untuk dikebumikan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Renald mengungkapkan pihak keluarga masih ingin melanjutkan proses hukum yang berjalan. Mereka berharap pelaku dihukum dengan berat, terutama setelah korban meninggal.
Suparman atau marbut yang dibakar di teras masjid Kecamatan Gubeng, Surabaya, meninggal dunia setelah menjalani perawatan
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