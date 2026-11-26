jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pihak Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) mengeluarkan data, Provinsi Jawa Timur menjadi wilayah dengan nilai tertinggi terkait temuan kosmetik ilegal.

Data itu disampaikan saat Konferensi Pers dan Edukasi Pengawasan Kosmetik (Koneksi) yang digelar oleh Direktorat Pengawasan Kosmetik Badan POM di Jakarta, Kamis (26/11).

Saat konferensi pers, Jawa Timur merupakan wilayah tertinggi nilai temuan kosmetik, yakni mencapai Rp16,1 miliar dari total temuan di seluruh Indonesia sebesar Rp131,8 miliar Rupiah.

Dari keseluruhan jumlah temuan secara nasional tersebut, dibagi menjadi pengungkapan secara online yang mencapai Rp108 miliar dan offline sebesar Rp23,8 miliar.

Secara offline didominasi oleh kosmetik Tanpa Izin Edar (TIE) 66,70 persen, mengandung bahan berbahaya atau dilarang 21,95 persen, impor ilegal 11,34 persen dan penggunaan tidak sesuai definisi 0.01 persen.

Lalu, temuan online mayoritas kosmetik TIE sejumlah 87,72 persen, mengandung bahan berbahaya atau dilarang sejumlah 12,27 persen, dan penggunaan tidak sesuai definisi 0,01 persen.

Kepala BBPOM di Surabaya Yudi Noviandi mengatakan produk kosmetik ilegal tersebut kerap ditemukan di sejumlah sarana importir, klinik kecantikan, ritel modern, dan tradisional.

BBPOM di Surabaya juga menemukan kosmetik ilegal di marketplace, e-commerce, Instagram, dan TikTok Shop. Total temuan di platform digital sebesar Rp163 juta.