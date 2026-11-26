jatim.jpnn.com, PASURUAN - Seorang pria lanjut usia bernama Supandi (67) warga Dusun Jambu, Desa Jimbaran, Kecamatan Puspo, Kabupaten Pasuruan, meninggal dunia setelah diserang kawanan lebah madu liar pada Selasa (24/11) siang.

Korban mengalami luka sengatan di sekujur tubuh hingga kondisinya tidak tertolong. Peristiwa nahas itu terjadi saat Supandi dalam perjalanan pulang setelah mencari rumput untuk pakan ternak.

Di tengah perjalanan menuju rumah, ribuan lebah liar tiba-tiba datang dan mengerubungi tubuh korban.

Salah seorang saksi mata Wagita mengatakan warga di sekitar lokasi sempat berteriak memperingatkan Supandi agar segera menjauh dari kawanan lebah tersebut.

"Beberapa warga sudah memperingatkan korban untuk melepaskan rumputnya dari panggulannya dan segera lari, sepertinya korban tidak mendengar teriakan warga," ungkap Wagita.

Namun, serangan lebah yang berlangsung cepat membuat korban tidak sempat menyelamatkan diri. Supandi pun tak berdaya dan hanya bisa merintih kesakitan akibat banyaknya sengatan.

Warga yang menyaksikan kejadian tersebut kesulitan memberikan pertolongan. Selain kawanan lebah masih menyerang secara agresif, mereka khawatir ikut menjadi sasaran sengatan dan tidak mengetahui cara menangani serangan lebah liar.

Akibat kejadian itu, Supandi meninggal dunia dengan kondisi wajah mengalami pembengkakan cukup parah.