jatim.jpnn.com, SURABAYA - Yayasan Ronald McDonald House Indonesia mulai membangun rumah singgah kelima di RS Kemenkes Surabaya. Fasilitas berkapasitas 33 kamar tersebut akan menyediakan tempat tinggal sementara secara gratis bagi keluarga pasien anak yang menjalani pengobatan, terutama mereka yang berasal dari luar kota.

Pembangunan ditandai dengan seremoni kick-off proyek pada Kamis (19/11). Rumah singgah yang berlokasi di Gedung C RS Kemenkes Surabaya itu ditargetkan mulai beroperasi pada awal April 2027.

Kehadiran fasilitas tersebut diharapkan dapat membantu keluarga pasien tetap dekat dengan anak selama menjalani perawatan. Sebab, biaya akomodasi dan kebutuhan sehari-hari kerap menjadi tantangan bagi keluarga yang harus mendampingi anak berobat jauh dari tempat tinggal.

Kebutuhan rumah singgah tersebut juga terlihat dari data pelayanan RS Kemenkes Surabaya. Pada periode Januari hingga September 2026, rumah sakit mencatat 931 episode rawat inap pasien anak berusia 0–17 tahun.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 153 episode merupakan kasus dengan tingkat keparahan sedang hingga berat atau Severity Level 2–3. Sementara itu, 39 episode tercatat memiliki lama rawat lebih dari tujuh hari.

Sejumlah pasien bahkan berasal dari luar daerah, seperti Trenggalek, Banyuwangi, dan Madura.

Direktur Utama RS Kemenkes Surabaya dr Martha Muliana Lumogom Siahaan, S.H., MARS., M.H.Kes. mengatakan rumah sakit menangani berbagai kondisi medis kompleks pada pasien anak. Di antaranya penyakit jantung bawaan hingga kanker yang membutuhkan perawatan intensif.

Dalam situasi tersebut, kehadiran orang tua sangat dibutuhkan untuk mendampingi anak selama menjalani pengobatan.