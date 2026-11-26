jatim.jpnn.com, MOJOKERTO - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengumumkan hasil pengujian laboratorium terhadap produk merica bubuk Ladaku yang sebelumnya menjadi sorotan setelah ditolak otoritas Taiwan. Hasil pengujian terhadap produk dari batch produksi yang sama menunjukkan residu pestisida tiametoksam (thiamethoxam) dan fipronil tidak terdeteksi.

Direktur PT Motasa Indonesia Muhammad Taib Sangaji menyambut positif pengumuman BPOM yang disampaikan pada 26 November 2026 tersebut.

Dia menyebut hasil pengujian di laboratorium terakreditasi di bawah pengawasan BPOM itu menjadi kabar melegakan bagi perusahaan sekaligus konsumen Ladaku di Indonesia.

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“Ini adalah kabar yang menyenangkan hati jutaan ibu pengguna Ladaku di Indonesia. Kabar yang menegaskan bahwa Ladaku aman dikonsumsi karena tidak mengandung residu pestisida,” kata Taib saat menyampaikan keterangan di pabrik PT Motasa Indonesia, Mojosari, Kabupaten Mojokerto, Kamis (26/11).

Taib mengatakan perusahaan akan terus menjaga kepercayaan konsumen melalui peningkatan pengawasan mutu dan kepatuhan terhadap regulasi keamanan pangan.

“Kami berjanji akan terus meningkatkan pengawasan mutu, mengikuti regulasi, serta mengutamakan keamanan produk bagi seluruh keluarga Indonesia,” ujarnya.

Dia juga memastikan persoalan tersebut sejauh ini tidak berdampak negatif terhadap penjualan produk Ladaku. Menurut Taib, penjualan masih berjalan aman dan stabil, bahkan cenderung mengalami kenaikan.

“Sampai saat ini penjualan kami aman dan stabil, malah cenderung naik,” tuturnya.