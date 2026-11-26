jatim.jpnn.com, SURABAYA - PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER) terus mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan industri. Salah satunya melalui pelatihan pembuatan produk bakery dan pastry yang melibatkan 50 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta warga di wilayah ring satu kawasan industri SIER.

Kegiatan bertajuk Baking Demo dan Pemberdayaan UMKM tersebut digelar bersama Indonesia Pastry Alliance (IPA) Surabaya di Gedung Wisma SIER, Rabu (25/11).

Dalam pelatihan itu, peserta mendapat kesempatan mempelajari teknik pembuatan produk pastry secara langsung dari praktisi profesional. Tiga pastry chef anggota IPA Surabaya, yakni Chef Ferdy, Chef Yuyun, dan Chef Boyke, memperagakan pembuatan Matcha Butter Cookies, Chocolate Mousse Mango Trifle, serta Burnt Choco Cheese Cake.

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Tidak hanya menyaksikan demonstrasi, peserta juga mendapatkan resep ketiga produk tersebut untuk dipelajari dan dikembangkan menjadi peluang usaha.

Salah satu chef yang terlibat Yuyun Mardoyo diketahui merupakan mitra binaan SIER. Dia sebelumnya mengikuti program business matching di Malaysia pada 2024 untuk memperluas jejaring dan peluang pasar.

Yuyun juga pernah meraih penghargaan Silver Winner dalam ajang UMKM BUMN Award 2025 sebagai salah satu mitra binaan yang dibawa SIER.

Keterlibatannya dalam pelatihan tersebut menjadi bentuk kolaborasi antarpelaku UMKM. Mitra binaan yang telah berkembang turut membagikan pengetahuan dan pengalaman kepada pelaku usaha lainnya.

Antusiasme peserta terlihat sepanjang kegiatan. Mereka aktif mengikuti tahapan demonstrasi dan berdiskusi mengenai teknik pengolahan hingga pengembangan produk. Peserta juga berkesempatan mencicipi tester yang disiapkan para chef.