jatim.jpnn.com, SURABAYA - KAI Daop 8 Surabaya mencatat 24 Desember 2026, menjadi tanggal pemesanan terbanyak penumpang untuk angkutan libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Manager Humas KAI Daop 8 Surabaya Mahendro Trang Bawono mengatakan tercatat 83.586 tiket telah dipesan untuk keberangkatan 17 Desember 2026 sampai 3 Januari 2027.

Berdasarkan data pemesanan, keberangkatan 24 Desember 2026 menjadi tanggal dengan jumlah pemesanan tertinggi, yakni mencapai sebanyak 9.869 tiket.

“Tren menunjukkan masyarakat mulai merencanakan perjalanan libur Nataru. Sejauh ini, 24 Desember menjadi tanggal pemesanan tertinggi,” kata Mahendro dalam keterangan persnya, Kamis (26/11).

Mahendro menyebut program stimulus pemerintah berupa diskon 30 persen untuk kereta api kelas Ekonomi Komersial masih tersedia, dengan jadwal 22 Desember 2026 hingga 4 Januari 2027.

Saat ini, total 29.973 tiket dari program diskon tersebut sudah terjual atau sekitar 15,5 persen, dari total kapasitas sementara yang mencapai sebanyak 192.416 tempat duduk.

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“Kami mengimbau masyarakat untuk merencanakan perjalanan sejak dini agar memiliki lebih banyak pilihan tanggal, jadwal, maupun tujuan perjalanan sesuai kebutuhan,” ujarnya.

Mahendro mengungkapkan diskon tiket itu diharapkan bisa memberi alternatif perjalanan lebih ekonomis bagi masyarakat, sekaligus mendukung mobilitas selama periode libur akhir tahun.