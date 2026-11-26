jatim.jpnn.com, SURABAYA - Permata Bank kembali menjadi sponsor utama Gaikindo Auto Week (GAW) 2026 untuk tahun kedua. Kali ini, pameran otomotif tersebut diperluas ke 10 kota di Indonesia dengan menghadirkan beragam penawaran pembiayaan kendaraan dan layanan finansial bagi pengunjung.

Setelah dimulai di ICE BSD City, Tangerang, pada 20 November 2026, Permata Bank GAW 2026 digelar serentak di sembilan kota lainnya pada 25–29 November 2026.

Direktur Consumer & Branch Banking Permata Bank Eddie Sajoga mengatakan, partisipasi dalam GAW merupakan bagian dari komitmen perusahaan menghadirkan layanan perbankan yang mendukung kebutuhan nasabah dan keluarga.

Melalui konsep Bank for Family, Permata Bank ingin menjadi mitra finansial yang mendampingi nasabah dalam berbagai tahapan kehidupan, termasuk memenuhi kebutuhan kendaraan untuk menunjang aktivitas sehari-hari.

“Bagi Permata Bank, partisipasi dalam GAW merupakan bagian dari komitmen kami untuk memberikan yang terbaik bagi nasabah dan keluarga dengan konsep Bank for Family, yaitu menjadi mitra finansial yang selalu mendampingi nasabah dan keluarga dalam setiap tahapan kehidupan. Kami percaya bahwa memiliki kendaraan merupakan kebutuhan setiap keluarga untuk mendapatkan kenyamanan, keamanan, serta mendukung mobilitas dalam menjalankan berbagai aktivitas sehari-hari,” ujar Eddie, Kamis (26/11).

Dia menjelaskan Permata Bank menghadirkan solusi pembiayaan kendaraan bermotor yang dilengkapi layanan perbankan komprehensif. Berbagai kemudahan tersebut didukung teknologi yang andal dan aman serta layanan Relationship Manager yang berorientasi pada kebutuhan finansial nasabah.

“Karena itu, kami menghadirkan solusi finansial yang relevan melalui pembiayaan kendaraanbermotor, serta layanan perbankan yang komprehensif, dengan berbagai kemudahan yang didukung teknologi yang andal dan aman, serta Relationship Manager yang kompeten, yang berorientasi kepada solusi kebutuhan finansial nasabah. Sejalan dengan semangat Growing Together, kami ingin terus bertumbuh bersama nasabah, keluarga, mitra bisnis, dan masyarakat,” jelas Eddie.

Permata Bank GAW 2026 merupakan pameran otomotif yang diinisiasi Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO) bersama Kementerian Perindustrian Republik Indonesia.