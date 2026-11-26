jatim.jpnn.com, SURABAYA - Fakultas Hukum Universitas Surabaya (FH Ubaya) resmi meluncurkan Pusat Kajian Hukum Pengungsi dan Migran (PKHPM) pada Rabu (25/11). Pusat kajian tersebut dibentuk sebagai wadah pengembangan riset hukum sekaligus kolaborasi lintas sektor untuk merespons berbagai persoalan pengungsi dan migran.

Peluncuran berlangsung di Ruang Serbaguna Lantai 5 Gedung Perpustakaan, Kampus Ubaya Tenggilis. Peresmian dilakukan oleh Dekan FH Ubaya Dr Hwian Christianto, S.H., M.H., bersama Direktur Eksekutif PKHPM FH Ubaya Dr Wisnu Aryo Dewanto, S.H., LL.M.

Sejumlah pemangku kepentingan turut hadir dalam kegiatan tersebut. Di antaranya Koordinator Fungsi Penegakan Hukum dan Isu-isu ASEAN Kementerian Luar Negeri RI Dumas Amali Radityo, Head of Field Office International Organization for Migration (IOM) Surabaya Achmad Riza, Guru Besar Hukum Internasional FH Ubaya Prof Atik Krustiyati, serta Assistant Protection Officer UNHCR Indonesia Dwita Aryani yang mengikuti acara secara virtual.

Direktur Eksekutif PKHPM FH Ubaya Wisnu Aryo Dewanto menjelaskan lembaga tersebut dirancang untuk menjembatani hasil penelitian hukum dengan persoalan yang terjadi di lapangan. PKHPM juga diharapkan menjadi ruang kolaborasi antara pemerintah, organisasi internasional, akademisi, masyarakat sipil, hingga komunitas pengungsi.

Menurut Wisnu, pembahasan mengenai pengungsi dan migran tidak cukup hanya dilihat dari sisi regulasi. Aspek kemanusiaan juga harus menjadi perhatian, terutama bagi pengungsi yang harus menjalani masa tunggu panjang tanpa kepastian mengenai masa depan mereka.

“Ketika bicara tentang pengungsi dan migran, kita sering berpikir tentang perbatasan, dokumen keimigrasian, konvensi internasional, dan kebijakan pemerintah. Namun, ada satu hal yang tidak boleh kita lupa, yaitu bahwa mereka adalah manusia. Mereka memiliki keluarga, memiliki harapan, dan memiliki perjuangan yang ingin diperjuangkan. Dari sinilah pemikiran sederhana ini menjadi gagasan berdirinya PKHPM FH Ubaya,” ujar Wisnu.

Dia menegaskan kepastian hukum dan nilai-nilai kemanusiaan bukan dua hal yang harus dipertentangkan. Keduanya justru perlu berjalan beriringan dalam upaya memberikan perlindungan kepada pengungsi dan migran.

Untuk mendukung tujuan tersebut, PKHPM FH Ubaya menetapkan delapan bidang kajian utama. Meliputi hukum pengungsi dan migrasi, perdagangan orang, hukum keimigrasian, hak asasi manusia (HAM), migrasi tenaga kerja, perlindungan pekerja migran Indonesia, pengelolaan batas, serta hukum humaniter internasional.