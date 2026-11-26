jatim.jpnn.com, SURABAYA - Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya menjadi tuan rumah Konsorsium Perguruan Tinggi Untag se-Indonesia pada 26–27 November 2026. Forum tahunan tersebut menjadi ajang memperkuat kolaborasi antarkampus sekaligus menyusun strategi menghadapi persaingan penerimaan mahasiswa baru.

Kegiatan itu dihadiri sejumlah pimpinan perguruan tinggi Untag, di antaranya Rektor Untag Banyuwangi Dr Yovita Vivianty Indriadewi Atmadjaja, S.E., M.Com., Rektor Untag Cirebon Dr Hj Erna, Dra., M.Si., Rektor Untag Semarang Prof Dr Drs Suparjo, serta Rektor Untag Samarinda Dr Ir Zuhdi Yahya, M.P.

Rektor Untag Surabaya Dr Harjo Seputro mengatakan, konsorsium yang diselenggarakan setiap tahun itu menjadi wadah untuk mempererat kerja sama antarkampus. Fokus kolaborasi mencakup tiga bidang utama Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Sejumlah bentuk kerja sama yang dibahas meliputi pertukaran mahasiswa dan dosen hingga fasilitasi kesempatan melanjutkan studi ke jenjang magister (S2) maupun doktor (S3).

"Setiap tahun kami terus memperkuat kerja sama dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi. Kami bersepakat untuk terus berkolaborasi, termasuk dalam pertukaran mahasiswa, dosen, serta kesempatan studi lanjut S2 dan S3," ujarnya, Kamis (26/11).

Selain membahas penguatan Tri Dharma, para pimpinan kampus juga mendiskusikan tantangan perguruan tinggi swasta (PTS) dalam mendapatkan mahasiswa baru.

Masing-masing perguruan tinggi berbagi pengalaman dan strategi untuk meningkatkan daya saing di tengah kompetisi pendidikan tinggi yang semakin ketat.

Harjo menilai persaingan yang dihadapi PTS saat ini tidak hanya berasal dari sesama kampus swasta. Perguruan tinggi negeri berbadan hukum (PTN-BH) dengan kapasitas besar dalam menjaring mahasiswa juga menjadi kompetitor.