jatim.jpnn.com, GRESIK - DPRD Kabupaten Gresik menyoroti sejumlah persoalan infrastruktur pengendali banjir menjelang puncak musim penghujan. Salah satunya ditemukan saat Wakil Ketua Komisi III DPRD Gresik Abdullah Hamdi melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Stasiun Pompa Banjir Kali Tutup Timur, Jalan RE Martadinata, Selasa (24/11).

Dalam sidak yang dilakukan bersama Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman (CKPKP) Kabupaten Gresik tersebut, Hamdi memastikan seluruh unit mesin pompa dalam kondisi siap beroperasi.

Meski demikian, dia menemukan sejumlah persoalan pada infrastruktur pendukung yang perlu segera mendapat penanganan. Salah satunya adalah tingginya endapan lumpur di kolam tampung dan jalur aliran pembuangan menuju laut.

Menurut Hamdi, penumpukan sedimen menyebabkan pendangkalan sehingga berpotensi menghambat aliran air ketika hujan deras. Karena itu, pengerukan perlu segera dilakukan agar kapasitas saluran tetap terjaga.

Selain pendangkalan, politikus PKB tersebut juga menyoroti kondisi pintu air dan bagian penahan pada jalur aliran menuju laut yang mengalami kerusakan. Dia meminta dinas terkait segera melakukan pembenahan agar fungsi infrastruktur pengendali banjir tetap optimal.

Hamdi juga mengingatkan pentingnya memastikan saluran-saluran besar terbebas dari tumpukan sampah rumah tangga yang berpotensi menghambat aliran air.

"Sedimen-sedimen, baik yang menuju laut maupun di sebelah rumah pompa, harus segera dilakukan pendalaman. Pastikan saluran-saluran besar kita tidak tersumbat banyaknya sampah," tegas Hamdi dalam keterangannya, Rabu (25/11).

Di sisi lain, Hamdi menyinggung minimnya alokasi anggaran penanganan banjir perkotaan dalam rancangan APBD 2027. Dia berharap pemerintah daerah memberikan perhatian dan porsi anggaran yang lebih memadai, terutama untuk kawasan tengah kota.