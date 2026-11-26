jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bakal melakukan tes psikologi bagi seluruh kepala sekolah SD dan SMP negeri. Hasilnya digunakan untuk proses rotasi dalam dua tahun sekali.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan tujuan utama dari psikotes tersebut untuk menguji ketangguhan dan kemampuan adaptasi pejabat di berbagai situasi.

“Sebenarnya psikotes sama dilakukan seperti kepala dinas. Karena buat saya kepala sekolah harus diputar dua tahun sekali, tidak di tempat yang sama,” kata Eri di Balai Kota Surabaya, Kamis (26/11).

Oleh karena itu, Eri juga menginstruksikan agar kepala sekolah dirotasi minimal setiap dua atau maksimal tiga tahun sekali, untuk mengetahui kemampuan dari pejabat tersebut.

“Maka kalau dia dari SMP yang tengah digeser ke SMP yang pinggir dan sebaliknya. Jadi kami bisa tahu kemampuan kepala sekolahnya seperti apa,” ujarnya.

Eri mengungkap seorang pemimpin yang mumpuni akan tetap menonjol dan memberikan kinerja terbaiknya, meskipun penempatannya beberapa kali dipindah-pindah.

“Sehingga ini tugas kepada Kadispendik dua tahun sekali harus berputar, maksimal tiga tahun itu kepala sekolah sudah harus berputar di tempat yang berbeda-beda," jelasnya.

Diketahui, berdasarkan ketentuan baru Permendikdasmen Nomor 7 Tahun 2025, masa jabatan kepala sekolah maksimal dua periode atau delapan tahun (masing-masing empat tahun). (mcr23/jpnn)