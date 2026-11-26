jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pelatih Arema FC Andre Caldas menyebut efektivitas pemain dalam memanfaatkan peluang menjadi faktor penting di balik kemenangan 4-1 atas Isenmulang Kalteng FC pada pertandingan Grup L Zona Timur 2 I.League Cup.

Dalam konferensi pers seusai pertandingan di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Rabu (25/11) malam, Caldas mengapresiasi kemampuan anak asuhnya mengonversi peluang menjadi gol.

"Ketika mendapatkan kesempatan (peluang) pemain mampu memanfaatkannya dengan baik sehingga tim kami meraih kemenangan," kata Caldas.

Empat gol Arema dalam pertandingan tersebut dicetak Hamzah Titofani, Julian Guevara, Salim Tuharea, dan Samuel Otusanya.

Caldas mengaku puas dengan hasil tersebut. Terlebih, tiga dari empat gol kemenangan Singo Edan disumbangkan pemain yang menempati lini serang, yakni Hamzah Titofani, Salim Tuharea, dan Samuel Otusanya.

Menurut pelatih asal Portugal itu, kemenangan Arema juga tidak lepas dari kedisiplinan pemain dalam menjalankan instruksi taktik yang diberikan tim pelatih.

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"Pemain telah menjalankan tugasnya dengan baik dan kami memperoleh hasil yang sesuai harapan," ujarnya.

Meski berhasil mengamankan tiket ke babak 12 besar I.League Cup, Caldas mengingatkan para pemain agar tidak cepat berpuas diri. Dia meminta seluruh skuad tetap menjaga fokus dan konsistensi permainan.