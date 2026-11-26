jatim.jpnn.com, KEDIRI - Pemerintah Kabupaten Kediri mengevakuasi jobong sumur kuno yang menjadi korban vandalisme di Desa Karangrejo, Kecamatan Kandat. Benda bersejarah yang diduga sebagai cagar budaya tersebut kini dipindahkan ke Museum Sri Aji Joyoboyo untuk menghindari kerusakan lebih lanjut.

Kepala Bidang Sejarah dan Kepurbakalaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Kediri Eko Priatno Triwarso mengatakan, pemindahan dilakukan agar jobong bisa mendapatkan perawatan dan penelitian yang lebih memadai.

"Kami jelaskan bahwa ini objek diduga cagar budaya yang dilindungi undang-undang. Setelah divandal, kondisinya makin rentan. Di museum, jobong ini bisa dirawat, diteliti, dan tetap bisa dilihat masyarakat, termasuk warga Karangrejo sendiri," kata Eko, Rabu (25/11).

Menurut Eko, pihaknya telah menerima laporan aksi vandalisme terhadap benda bersejarah tersebut. Jobong yang berada di area tegalan milik warga itu diketahui mengalami kerusakan pada bagian permukaan akibat coretan cat berwarna putih.

Laporan tersebut disampaikan komunitas Pelestari Sejarah Budaya Kadhiri (Pasak) kepada pemerintah daerah.

Disparbud Kabupaten Kediri sebelumnya telah dua kali berupaya mengevakuasi jobong tersebut. Namun, rencana pemindahan belum mendapat persetujuan dari pihak desa.

Setelah dilakukan pendekatan dan penjelasan mengenai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, pemilik lahan, Siti Alfiyah, akhirnya memberikan izin agar benda bersejarah itu dipindahkan.

Ketua Dewan Kebudayaan Kabupaten Kediri (DK3) Imam Mubarok mengatakan, pihaknya turut berkoordinasi dengan Bupati Kediri, Disparbud, Polsek Kandat, serta pemerintah kecamatan untuk mempercepat penyelamatan jobong.