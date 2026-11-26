jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Kamis (26/11) untuk kota maupun kabupatennya.

Pagi cerah berawan dan berawan di seluruh kawasan.

Siang dan sore gerimis mengguyur seluruh kawasan.

Malamnya cerah berawan hingga berawan dan berangin di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Pagi cerah berawan hingga gerimis di seluruh kawasan.

Siang dan sore Kasembon hujan lebat disertai petir. Kawasan lainnya berawan hingga gerimis.

Malam cerah berawan hingga gerimis di seluruh kawasan.