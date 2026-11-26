jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Kamis (26/11).

Pagi cuaca di seluruh kawasan berawan.

Siang masih berawan di seluruh kawasan.

Sore Benowo, Pakal, dan Tandes cerah hingga berawan. Kawasan lainnya hujan ringan atau gerimis.

Malam gerimis di seluruh kawasan. Kawasan lainnya cerah hingga berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 25-34 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 24-29 kilometer per jam.

Selama seharian, Kota Surabaya tidak diguyur hujan dan diperkirakan cerah hingga berawan selama seharian.