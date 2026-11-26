jatim.jpnn.com, SURABAYA - Perusahaan nutrisi dan susu asal China, FEIHE International, menegaskan komitmen jangka panjang untuk berkontribusi dalam pengembangan industri nutrisi anak di Indonesia.

Komitmen tersebut disampaikan dalam rangkaian forum bisnis internasional yang berlangsung bersamaan dengan Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) 2026 di Shenzhen, China.

Dalam kegiatan itu, jajaran pimpinan FEIHE International dan AceKid Indonesia turut menghadiri Business Forum serta pertemuan dengan Presiden RI Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat tinggi pemerintah Indonesia.

Delegasi perusahaan tersebut terdiri dari Chairman & Founder FEIHE International Leng Youbin, Global CEO of MAKUKU sekaligus CEO AceKid Indonesia Ivan Lau, serta Global Vice President of MAKUKU dan Vice President AceKid Indonesia Patrick Owen.

Pertemuan tersebut menjadi kesempatan untuk memperkuat dialog antara pelaku usaha dan pemerintah, terutama dalam mendorong investasi serta pengembangan industri yang memberikan nilai ekonomi dan manfaat bagi masyarakat.

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, FEIHE juga menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) sebagai bentuk penguatan komitmen pengembangan bisnis dan kontribusi perusahaan di Indonesia.

Namun, kontribusi FEIHE tidak hanya diarahkan pada pengembangan bisnis. Perusahaan tersebut juga melihat Indonesia sebagai pasar strategis untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan inovasi di bidang nutrisi anak.

Salah satu inisiatif yang tengah dijajaki adalah riset lebih mendalam mengenai karakteristik air susu ibu (ASI) pada ibu di Indonesia. Penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih baik mengenai kebutuhan nutrisi anak berdasarkan karakteristik masyarakat lokal.