jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Rabu (25/11).

Pagi hujan ringan atau gerimis mengguyur Blitar, Kota Batu, Kota Blitar, Lumajang, Pacitan, Trenggalek, dan Tulungagung. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Siang Banyuwangi, Gresik, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Kota Surabaya, Lamongan, Pasuruan, Sidoarjo, Situbondo, dan Tuban cerah berawan dan berawan. Wilayah lainnya gerimis.

Sore Trenggalek hujan lebat disertai petir. Wilayah lainnya cerah hingga gerimis

Malam hujan lebat disertai petir masih melanda Trenggalek. Gerimis mengguyur Kediri, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Surabaya, Malang, Pacitan, Sidoarjo, dan Tulungagung. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 17-34 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 7-29 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)