jatim.jpnn.com, SURABAYA - Produk makanan asal Surabaya, Kebab Turki Baba Rafi meraih penghargaan Gold untuk kategori Always-On Trailblazer dalam ajang GrabAds Trailblazer Awards Indonesia 2026.

Founder sekaligus Group CEO Baba Rafi Enterprise Hendy Setiono mengatakan penghargaan tersebut diberikan untuk kampanye dengan tajuk ‘Mana Bisa Sekali Gigit’.

Kampanye ‘Mana Bisa Sekali Gigit’ dari Kebab Turki Baba Rafi itu keluar di setiap momen promosi. Mereka juga menjalankan Iklan Food Search dan Rank Booster Advanced di setiap bulan.

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Dengan demikian, produk itu muncul di pencarian pengguna yang sedang mencari makanan. Lalu, mereka menambah porsi iklan saat ada diskon terbatas sehingga cakupannya luas.

“Pelanggan kami lapar setiap hari, bukan hanya saat ada promo. Kami memilih hadir secara konsisten, bukan ramai sesekali lalu hilang,” kata Hendi dalam keterangan persnya, Rabu (25/11).

Kebab Turki Baba Rafi adalah peraih Gold tunggal, dalam Always-On Trailblazer yang masuk ke kelompok Platform & Ecosystem Mastery atau brand yang memaksimalkan potensi platform.

Produk kuliner itu juga meraih sejumlah penghargaan lain, seperti Top Franchise Platinum Award, Top Franchise & Partnership Brand Champion Award, dan dua penghargaan di IFRA di 2026.

“Penghargaan ini milik seluruh tim, mitra, dan kru outlet Baba Rafi yang menjaga konsistensi itu setiap hari. Seperti tagline mana bisa sekali gigit, kami ingin pelanggan kembali lagi,” ujarnya. (mcr23/jpnn)