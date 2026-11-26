jatim.jpnn.com, SURABAYA - Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jawa Timur menilai perburuhan hewan langka dan dijual kembali merupakan masalah internasional yang harus diselesaikan.

Hal itu diungkapkan Kepala Bagian Tata Usaha BKSDA Krismanko Padang saat ungkap kasus penangkapan pedagang tanduk rusa timor ilegal di Mapolda Jawa Timur, Rabu (25/11).

“Kasus sumber daya alam dan satwa liar ini bukan hanya isu regional Jawa Timur dan nasional, tetapi ini sudah internasional,” kata Krismanko kepada wartawan saat konferensi pers.

Krismanko mengatakan masyarakat harus mengetahui pentingnya melindungi keanekaragaman hayati di Indonesia. Sebab, banyak dampak yang timbul akibat perburuan ilegal.

Menurutnya, banyak hutan di Indonesia sekarang masih dalam kondisi lestari. Namun, beberapa jenis satwa yang seharusnya menjadi penghuni, keberadaannya hampir punah

“Memang perburuan seperti ini yang sangat masif, terjadi di mana-mana, sehingga rantai makanan itu terputus. Perlu upaya yang tegas bagi siapapun pelaku kejahatan,” jelasnya.

Dia memberikan contoh terkait kasus Trisnawati (34), warga Desa Tebluru, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan, yang ditangkap karena menjual tanduk rusa timor.

“Tadi disampaikan tidak ada asal-usul, dokumentasi terkait asal-usul, ini bisa saja diburu di kawasan hutan, baik hutan konservasi maupun di hutan lindung,” ujarnya.