jatim.jpnn.com, SURABAYA - Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak berjanji menampung seluruh aspirasi buruh, setelah penetapan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) dan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027.

Sejumlah perwakilan buruh mendatangi Kantor Gubernur Jawa Timur, selama proses penetapan UMK. Mereka ditemui oleh Emil Elestianto Dardak dan Kapolda Irjen Dekananto Eko Purwono.

Emil menyebut dalam pertemuan itu perwakilan buruh tidak hanya membahas UMK, tetapi juga UMP yang ditetapkan sebesar sebesar Rp2.730.000 per bulan pada Sabtu (21/11).

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Dia mengaku telah menerima aspirasi kelompok buruh terkait kenaikan UMP yang dinilai masih berada di bawah standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yaitu Rp3.742.675.

"Tentunya tidak mudah untuk saya menata hati bagaimana menanggapi, karena masukan yang sistematis,” kata Emil ketika menerima buruh di Kantor Gubernur Jawa Timur, Rabu (25/11).

Buruh yang tergabung dalam Gerakan Serikat Pekerja (Gasper) Jawa Timur itu juga menuntut Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) minimal 5 persen di atas UMP.

Kenaikan UMK di bawah KHL agar minimal setara KHL 2026 dan penggunaan indeks minimal 1,00. Lalu, Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMK) minimal 5 persen di atas UMK 2027.

“Kemudian saya langsung bisa mengambil sebuah sikap, tetapi tidak mungkin juga diabaikan,” ujarnya.