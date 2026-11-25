jatim.jpnn.com, SURABAYA -



Buruh kecewa dengan kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2027 yang baru saja ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur, Rabu (25/11).

Juru bicara Gerakan Serikat Pekerja (Gasper) Jawa Timur Jazuli mengatakan kekecewaannya tersebut karena masih banyak daerah dengan UMK yang di bawah Rp3 juta.

“Masih banyak kabupaten atau kota yang upahnya itu di bawah Rp3t juta, jadi Rp2,7 juta, Rp2,8 juta sangat banyak,” kata Jazuli di Kantor Gubernur Jawa Timur, Surabaya, Rabu (25/11).

Dengan demikian, buruh di sejumlah daerah termasuk dalam kategori miskin. Sebab, berdasarkan Kualitas Hidup Layak (KHL) pemerintah pusat, wilayah Jawa Timur mencapai Rp3,7 juta.

Jazuli menyebut yang mengeluarkan data KHL adalah Badan Pusat Statistik. Dia menyesalkan karena Pemprov Jawa Timur tidak menaati rekomendasi Dewan Ekonomi Nasional.

"Tentunya inilah yang sangat mengecewakan kami dari para pekerja buruh. Intinya keputusan ini kami sangat tidak puas dengan adanya keputusan," jelasnya.

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Para buruh tidak menutup kemungkinan menggugat penetapan UMK 2027 tersebut melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), karena masih jauh dari nilai yang diharapkan.

“Jadi selain UMP (Upah Minimum Provinsi) yang kemarin diputuskan Gubernur, kami sudah kecewa, hari ini lagi ditambahi kekecewaan UMK tidak sesuai dengan harapan,” ucapnya.