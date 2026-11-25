jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur telah memutuskan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), daftar itu tertuang pada Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/778/013/2026.

Surat tersebut ditandatangani oleh Plt. Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, tertanggal 25 November 2025 dan akan berlaku pada 1 Januari 2027 mendatang.

Daftar UMK di Jawa Timur 2027 tersebur, yakni Kota Surabaya Rp5.659.011,72, Kabupaten Gresik Rp5.559.079,07, Kabupaten Sidoarjo Rp5.554.948,87, Kabupaten Mojokerto, Rp5.544.949,96.

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Kabupaten Pasuruan Rp5.507.242,00, Kabupaten Malang Rp4.062.749,59, Kota Malang Rp4.008.702,00, Kota Pasuruan Rp3.791.144,00, Kota Batu Rp3.785.139,00, Kabupaten Jombang Rp3.539.522,40.

Kabupaten Tuban Rp3.413.111,00, Kabupaten Lamongan Rp3.406.327,00, Kota Mojokerto Rp3.401.069,36, Kabupaten Probolinggo Rp3.399.270,54, Kabupaten Jember Rp3.277.270,34.

Kota Probolinggo Rp3.271.062,86, Kabupaten Banyuwangi Rp3.223.793,00, Kabupaten Bojonegoro Rp2.885.229,22, Kota Kediri: Rp2.881.865,00, Kabupaten Kediri: Rp2.839.933,00.

Kabupaten Tulungagung Rp2.828.984,00, Kota Madiun Rp2.800.208,00, Kota Blitar Rp2.797.493,15, Kabupaten Blitar Rp2.758.219,25, Kabupaten Nganjuk Rp2.751.973,00.

Kabupaten Bangkalan Rp2.750.725,00, Kabupaten Lumajang Rp2.746.942,13, Kabupaten Ngawi Rp2.742.782,10, Kabupaten Sumenep Rp2.742.120,58, Kabupaten Magetan Rp2.742.523,00.