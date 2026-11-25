jatim.jpnn.com, GRESIK - Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gresik menghadiri kegiatan Piodalan di Pura Jagad Dumadi, Desa Laban, Kecamatan Menganti, Selasa (24/11).

Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPRD Gresik M Syahrul Munir didampingi Wakil Ketua DPRD Mujid Riduan, dan Wongso Negoro.

Kehadiran jajaran pimpinan legislatif itu menjadi bentuk dukungan terhadap kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi toleransi, kerukunan, serta kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing.

Kegiatan keagamaan yang diselenggarakan pengurus Pura Jagad Dumadi bersama Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) tersebut berlangsung khidmat dan penuh kebersamaan.

Momentum Piodalan juga menjadi sarana mempererat persaudaraan sekaligus memperkuat kerukunan di tengah keberagaman masyarakat Kabupaten Gresik.

Dalam kesempatan itu, Syahrul mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus mengedepankan semangat gotong royong, menjaga solidaritas, dan merawat keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat.

Dia juga menyoroti filosofi Hindu Tri Hita Karana yang mengajarkan tiga prinsip utama keharmonisan. Ketiganya meliputi Parahyangan, yakni hubungan harmonis manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa; Pawongan, hubungan harmonis antarsesama manusia; serta Palemahan, hubungan harmonis manusia dengan lingkungan alam.

"Filosofi Tri Hita Karana memiliki relevansi erat dengan cita-cita pembangunan daerah yang tidak hanya berorientasi pada kesejahteraan material, tetapi juga mencakup kesejahteraan spiritual, kesejahteraan sosial, dan kesejahteraan ekologis," ujar Syahrul.